“В российском истеблишменте” Путин проиграл Медведеву

Ситуация с возвращением на рынок Украины “РосУкрЭнерго” свидетельствует, что “в российском истеблишменте” Владимир ПУТИН проиграл Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН выразил министр топлива и энергетики оппозиционного правительства, народный депутат Украины Александр ГУДЫМА.

По мнению политика, “нельзя говорить о РУЭ, не говоря при этом о Д.МЕДВЕДЕВЕ, В.ПУТИНА и Алексее МИЛЛЕРЕ”.

Народный депутат считает, что до президентских выборов в Украине Российская Федерация и В.ПУТИН занимали однозначную позицию, которая заключалась в том, что они законно продали 11 млрд. кубометров газа Украине. Ситуация изменилась, когда Юлия ТИМОШЕНКО проиграла выборы, а Виктор ЯНУКОВИЧ их выиграл, утверждает оппозиционный министр. По его мнению, “в российском истеблишменте победу одержал Д.МЕДВЕДЕВ, а не получил – В.ПУТИН. Ведь именно В.ПУТИН осуществлял с Ю.ТИМОШЕНКО акцию по покупке газа”. А.ГУДЫМА говорит, что произошли политические изменения. К моменту, пока Николай АЗАРОВ не стал премьером, украинское правительство и Ю.ТИМОШЕНКО не имели никаких исков в арбитражном суде.

Он также считает, что Российская Федерация поняла, что ей сейчас выгодно пойти навстречу ЯНУКОВИЧУ-АЗАРОВУ. “Сначала они получили от Ю.ТИМОШЕНКО 1,7 млрд. за 11 миллиардов кубометров газа. А когда победил В.ЯНУКОВИЧ, они согласились вернуть на рынок Украины РУЭ и получают назад половину от тех 12 миллиардов кубических метров, которые жаждет получить Дмитрий ФИРТАШ. Россия остается в выигрыше”, - сказал А.ГУДЫМА.

По его словам, “Газпром” надеется, что сможет получить газотранспортную систему Украины в обмен за свою поддержку РУЭ, как бы это не называлось - “в концессию, консорциум, аренду”. “И никто этого не скрывает. Российская сторона изменила свою ориентацию не бесплатно. РУЭ вернулся на рынок, захватил весь газовый рынок Украины, а Россия получила деньги и шанс получить украинскую ГТС”, - сказал депутат.

Как отметил А.ГУДЫМА, “Россия на свой рынок РУЭ возвращать не будет. Но на украинский, если обращается высшее руководство государства: ЯНУКОВИЧ, ЛЕВОЧКИН, АЗАРОВ и БОЙКО, то они говорят – “пожалуйста”. Они используют дело с РУЭ в своих интересах... Россияне, заработают на возвращении 12 миллиардов кубов, приблизительно, 6 миллиардов. И эти 6 миллиардов они продадут на запад далеко не по 150 долларов, как они продали Украине. А сегодня газ в подземках на западной границе Украины стоит триста долларов. Что здесь выигрывает “Газпром”? Финансово он выигрывает более чем миллиард долларов, а также делает услугу ЯНУКОВИЧУ, БОЙКО, ФИРТАШУ в возвращении тех миллиардов и возвращении РУЭ на рынок Украины”.

А.ГУДЫМА также советует представителям правительства Ю.ТИМОШЕНКО - и бывшему министру ТЭК Юрию ПРОДАНУ, и экс-руководителю “Нафтогаза” Олегу ДУБИНЕ, “какой затаился и не появляется в прессе, выйти из тени”.

Он также сообщил, что “в сентябре на заседании временной следственной парламентской комиссии по расследованию фактов принятия решения Стокгольмским арбитражным трибуналом о возмещении компании “РосУкрЭнерго” 11 млрд. куб. м газа мы будем рассматривать вопрос о роли господ - министра ТЭК Ю.БОЙКО, председателя НАК “Нафтогаз” Евгения БАКУЛИНА и юристов, которые работали на НАК во времена Николая АЗАРОВА и Ю.БОЙКО”.