Розничные цены на бензины замерли

Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 30 июля по 6 августа 2010 года практически не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 30 июля по 6 августа 2010 года средние по Украине розничные цены на бензин А-80 сохранились на уровне 6,93 грн./л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 7,29 грн./л; на бензин А-95 – сохранились на уровне 7,62 грн./л; на дизельное топливо – выросли на 0,1%, с 6,86 до 6,87 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.