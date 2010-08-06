60% украинцев: приоритет атомной энергетики - безопасность

57% украинцев считают, что при развитии атомной энергетики следует руководствоваться интересами безопасности, около 27% - экономическими соображениями, в частности влиянием на снижение стоимости электроэнергии для потребителей страны.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного в июле этого года в 7 городах Украины «Исследовательской компанией КМГ» и «Захiдно-Украiнською iнформацiйною фундацiєю» (WUIAF), озвученные сегодня на пресс-конференции в УНИАН членом Российского общества социологов Алексеем ВЫСОЦКИМ (Россия).

По словам эксперта, проведенный опрос показывает, что с 2008 года в данном вопросе предпочтения украинцев сместились с вопросов безопасности на вопрос дешевизны энергоресурса, который возможно получать после строительства атомного объекта. Процент респондентов, разделяющих это мнение, по сравнению с предыдущим опросом вырос на 8%, в то же время процент жителей Украины, ставящих во главу угла безопасность атомной энергетики, сократился на 6%.

«Это подчеркивает рациональное потребительское отношение к данным вопросам. И это является трендом. Проявление потребительского отношения – это, с моей точки зрения, здоровое, очень правильное отношение», - сказал эксперт.

В этой связи, отметил эксперт, характерны также ответы на вопрос о готовности потребителей Украины платить за энергоресурс больше при диверсификации источников поставок топлива. Для 75%, или каждого третьего из опрошенных, низкая стоимость энергоресурса является приоритетом, и только 21% готовы пойти на финансовые жертвы ради усиления энергонезависимости страны.

А. ВЫСОЦКИЙ отметил, что интерес украинцев к событиям в национальной атомной энергетике страны можно оценить как достаточно высокий. 38% опрошенных заявили о том, что стараются следить за информацией о ситуации в отрасли, из них 8% указали на инициативный интерес. Более всего интересуются такой информацией жители Киева, а также городов, расположенных поблизости от АЭС – Никополя и Кузнецовка.

Наиболее высокий уровень доверия к информации о ситуации в атомной отрасли у населения заслуживают сообщения украинских СМИ (44% опрошенных). В то же время уровень доверия к официальной информации (НАЭК «Энергоатом», центральная и местная власть) составляет всего 10%. Каждый десятый из опрошенных ответил, что «сегодня нельзя верить никому».

88% респондентов, согласно итогам опроса, хотели бы в любом случае получать информацию о размещении поблизости от их населенного пункта атомных объектов. О готовности принять участие в общественных слушаниях по данному вопросу заявили 57% участников опроса.

Респонденты разошлись во мнении о том, кто именно должен принимать окончательное решение о строительстве того или иного атомного объекта – государство, специалисты атомной сферы, население. Наиболее популярным оказался «комбинированный вариант» - необходимо создать некий коллегиальный орган, который будет представлять интересы всех сторон.