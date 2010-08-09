Предприятия ТКЭ неудовлетворительно погашают долги

ДК «Газ Украины» заявляет, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) неудовлетворительно погашают накопленную задолженность за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что расчеты большинства предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 01.10.2009 г.), остаются неудовлетворительными.

По состоянию на 6 августа 2010 г., предприятия ТКЭ рассчитались с ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ на 77%, а их задолженность перед компанией составляет свыше 2,3 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ за период с 1 октября 2009 г. накопили предприятия ТКЭ Донецкой (477 млн. грн.), Днепропетровской (334 млн. грн.), Луганской (275 млн. грн.), Харьковской (238 млн. грн.) и Одесской (137 млн. грн.) областей.

По состоянию на 6 августа 2010 г., столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1,98 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 53%).

Стабильно наихудшие расчеты за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ демонстрируют предприятия ТКЭ Луганской (47%), Закарпатской (47%), Житомирской (61%) областей и г. Севастополь(56%).

Вместе с тем, стопроцентную оплату потребленного газа провели предприятия ТКЭ Николаевской области, предприятия Черновицкой области рассчитались на 96%, Полтавской - на 94%.

Также компания напоминает, что при наличии у предприятий ТКЭ задолженности за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г., ДК «Газ Украины» не будет заключать с ними договоры на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.