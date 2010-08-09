«Энергоатом» намерен взять 1 млрд. евро у ЕБРР и Euratom

НАЭК "Энергоатом" планирует привлечь 1,15 млрд. евро у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и агентства Евросоюза по атомной энергетике Euratom на реализацию программы повышения безопасности украинских АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК.

Согласно сообщению, оценочная стоимость реализации сводной программы повышения

безопасности отечественных АЭС оценивается в 1,45 млрд. евро.

По информации пресс-службы, необходимость привлечения кредитного ресурса

обусловлена отсутствием в тарифе компании на отпуск электроэнергии

необходимых средств на реализацию этой программы.

«В связи с отсутствием в тарифе на электроэнергию АЭС необходимых средств на

реализацию программы НАЭК «Энергоатом» с 2009 года ведет работу о

привлечении кредита ЕБРР и Euroatom в объеме до 70% стоимости проекта», – отмечается в сообщении.

По данным компании, на сегодняшний день сводная программа прошла государственную экспертизу по ядерной и радиационной безопасности в Государственном комитете ядерного регулирования Украины и в международной экспертной организации Riskaudit. В сводную программу вошли все разработанные компанией программы по

повышению безопасности, включая рекомендации экспертов МАГАТЭ.

Реализация программы позволит привести уровень безопасности украинских

блоков в соответствие с национальными и международными требованиями, а также обеспечит выполнение в полном объеме международных обязательств Украины по повышению безопасности действующих АЭС. Кроме того, модернизация и повышение

безопасности позволят продлить срок эксплуатации энергоблоков АЭС,

резюмировали в «Энергоатоме».

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.