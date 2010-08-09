«Энергоатом» намерен взять 1 млрд. евро у ЕБРР и Euratom
Для повышения безопасности АЭС
НАЭК "Энергоатом" планирует привлечь 1,15 млрд. евро у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и агентства Евросоюза по атомной энергетике Euratom на реализацию программы повышения безопасности украинских АЭС.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК.
Согласно сообщению, оценочная стоимость реализации сводной программы повышения
безопасности отечественных АЭС оценивается в 1,45 млрд. евро.
По информации пресс-службы, необходимость привлечения кредитного ресурса
обусловлена отсутствием в тарифе компании на отпуск электроэнергии
необходимых средств на реализацию этой программы.
«В связи с отсутствием в тарифе на электроэнергию АЭС необходимых средств на
реализацию программы НАЭК «Энергоатом» с 2009 года ведет работу о
привлечении кредита ЕБРР и Euroatom в объеме до 70% стоимости проекта», – отмечается в сообщении.
По данным компании, на сегодняшний день сводная программа прошла государственную экспертизу по ядерной и радиационной безопасности в Государственном комитете ядерного регулирования Украины и в международной экспертной организации Riskaudit. В сводную программу вошли все разработанные компанией программы по
повышению безопасности, включая рекомендации экспертов МАГАТЭ.
Реализация программы позволит привести уровень безопасности украинских
блоков в соответствие с национальными и международными требованиями, а также обеспечит выполнение в полном объеме международных обязательств Украины по повышению безопасности действующих АЭС. Кроме того, модернизация и повышение
безопасности позволят продлить срок эксплуатации энергоблоков АЭС,
резюмировали в «Энергоатоме».
Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.
Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.
На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.