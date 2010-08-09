Генкомпании «ЭКУ» увеличили выработку электроэнергии на 11,9%

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-июле текущего года увеличили производство электроэнергии на 11,9%, или 4,2 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 39,2 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" с начала 2010 года произвели 27,2 млрд. кВт/ч электроэнергии (25,2% общегосударственного производства), что на 7,6%, или 1,9 млрд. кВт/ч, больше, чем за аналогичный период 2009 года. Теплоэлектроцентрали за 7 месяцев 2010 года произвели 2,9 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 9,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 26,2% больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 10,2 млн. Гкал тепловой энергии, что на 10,2% больше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2009 года (9,3 млн. Гкал).