«Востокэнерго» и «Захидэнерго» расторгли договора с «Укрэнерго»

ООО «Востокэнерго» и ОАО «Захидэнерго» расторгли договора с НЭК «Укрэнерго» на предоставление услуг по доступу к межгосударственным сетям, право на получение которых им было предоставлено в ходе проведения годового аукциона в декабре 2009 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК «Укрэнерго».

По словам собеседника агентства, соответствующие договоры были расторгнуты в июле. Ранее, в июне, аналогичный договор был расторгнут ГПВД «Укринтерэнерго».

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2009 года «Укрэнерго» провело годовой аукцион по продаже права доступа к межгосударственным ЛЭП для дальнейшего экспорта электроэнергии в 2010 году. В ходе торгов был реализован доступ к 275 МВт сечения «острова Бурштынской ТЭС2 за 169,5 млн. грн. (с НДС), что превысило начальную стоимость (50,6 млн. грн.) в 3,4 раза. «Востокэнерго», в частности, законтрактовало 150 МВт за 100,2 млн. грн., «Захидэнерго» – 100 МВт за 66,8 млн. грн., «Укринтерэнерго» – 25 МВт за 2,5 млн. грн.

Экспортеры заключили соответствующие договора с «Укрэнерго», эксплуатирующим магистральные и межгосударственные сети.

С учетом еще двух результативных месячных аукционов, победителями которых становились также «Укринтерэнерго» и «Востокэнерго», «Укрэнерго» в 2010 году в общей сложности должно было получить в виде платы за доступ к межгосударственным ЛЭП 182,4 млн. грн. (с НДС).

Однако с 1 марта 2010 года экспорт украинской электроэнергии в направлении Венгрии, Словакии и Румынии был прекращен и не осуществляется по сегодняшний день. В этой связи победители годового аукциона инициировали расторжение контрактов с «Укрэнерго». Расторжение договоров победители аукционов мотивировали высокими ценами на электроэнергию, которые сложились на внутреннем рынке страны, и отсутствием в связи с этим спроса на украинскую электроэнергию со стороны европейских потребителей.

Порядок проведения аукционов по доступу к сетям для экспорта электроэнергии предусматривает, что свободная пропускная способность, которая возникла в результате расторжения договора, выставляется на следующих торгах. Ближайший аукцион по продаже сечения запланирован НЭК «Укрэнерго» на 17 августа т.г.

По данным «Укрэнерго», обнародованным на официальном сайте компании, на начало августа объем свободной пропускной способности по направлению «остров Бурштынской ТЭС – европейская энергосистема» составлял 545 МВт.