Нефть дорожает в ожидании заседания ФРС США по экономике

Цены на нефть в понедельник повышаются на фоне ожиданий аналитиков заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и на фоне роста европейских индексов, сообщает Dow Jones. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 18.44 мск увеличилась на 0,57 доллара за баррель, или на 0,7%, - до 81,27 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 18.54 мск поднялась на 0,38 доллара, или на 0,5%, - до 80,56 доллара за баррель.

По итогам пятницы стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI составляла 80,70 доллара за баррель. Европейские фондовые индексы растут на фоне ожиданий предстоящего во вторник заседания ФРС, которая примет решение по введению новых мер стимулирования экономики крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире - США. Аналитики будут также следить за новыми экономическими данными, поступающими из США. "Мы ожидаем, что американские фондовые индексы зададут тенденцию по ценам на энергоресурсы на этой неделе", - заявил аналитик MF Global Эдвард Мейр (Edward Meir), сообщает РИА Новости.