НКРЭ увеличит норму производства электроэнергии одним лицензиатом

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины намерена увеличить предельно допустимый объем производства электроэнергии одной компанией-лицензиатом с учетом родственных предприятий с 25% до 33% общего годового объема выработки электроэнергии в стране.

Об этом сказано в проекте изменений условий и правил ведения предпринимательской деятельности по производству электрической энергии, размещенном на официальном сайте регулятора.

Кроме того, комиссия намерена исключить из нормативных документов пункт, согласно которому она могла требовать от лицензиата, в собственности или эксплуатации которого вместе с родственными компаниями находится более 25% общей лицензионной установленной электроэнергетической мощности, сокращения излишка таких мощностей.

НКРЭ отмечает, что необходимость внесения изменений в нормативную базу обусловлена требованиями антимонопольного законодательства, которое устанавливает предельный уровень доли одного лицензиата совокупно с родственными компаниями на рынке электроэнергии на уровне 33% от общего фактического объема произведенной или потребленной электроэнергии за год.

Справка УНИАН. На конец 2008 года, по данным НЭК «Укрэнерго», общая установленная мощность электростанций Объединенной энергосистемы Украины составляла 52590,78 МВт.