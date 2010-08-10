Цены на нефть на NYMEX

Цены на нефть в понедельник выросли впервые за четыре дня накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, посвященного денежно-кредитной политике, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 78 центов, или 1%, – до 81,48 доллара за баррель после падения на 1,6% на торгах в пятницу.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 83 цента – до 80,99 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть удерживались выше уровня 81 доллар большую часть сессии, пока трейдеры ждали сигналов о том, прибегнет ли ФРС к новым мерам для стимулирования американской экономики.

Вышедший в пятницу слабый отчет по занятости снова вызвал опасения по поводу замедления восстановления. Это тревожный знак для рынка нефти, который обеспокоен перспективой того, что запасы нефти будут оставаться на высоких уровнях, если экономика не будет расти, оживляя спрос. Вместе с тем, отчет породил предположения о том, что в ходе своего заседания в этот вторник ФРС может возобновить покупки казначейских облигаций или обеспеченных ипотекой ценных бумаг, чтобы стимулировать рост.

Как сообщило в пятницу Министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике в июле сократилось на 131 тыс. Снижение показателя было отмечено второй месяц подряд и стало последним напоминанием о том, что восстановление экономики остается неустойчивым. Фьючерсы на нефть, однако, несмотря на снижение к недельным минимумам, закрылись в пятницу на уровне 80,70 доллара, выше важного уровня 80 долларов за баррель, который сдерживал рост цен несколько недель.

Неоднозначные экономические данные с мая удерживали нефть в диапазоне между 70 и 80 долларами, при этом цены следовали за фондовыми индексами как за барометром будущего экономического роста. Теперь наблюдатели на рынке расходятся во мнении относительно того, сможет ли нефть удержаться выше 80 долларов за баррель на фоне опасений по поводу высоких уровней запасов и вялого спроса.

Повышение фондовых индексов поспособствовало росту цен на нефть на торгах в понедельник.

И, тем не менее, наблюдатели на рынке сохраняют осторожность перед заседанием ФРС и запланированным на среду выходом еженедельных данных по запасам нефти Управления энергетической информации, которые, как ожидается, будут свидетельствовать о сокращении запасов нефти.

Согласно срединному прогнозу шести аналитиков, запасы нефти в США на неделе 31 июля – 6 августа сократились на 1,8 млн. баррелей, а запасы бензина – на 300 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, как ожидается, увеличились на 1,3 млн. баррелей.

Между тем Национальный центр по наблюдению за ураганами США (National Hurricane Center) в настоящее время отслеживает два шторма – один в Мексиканском заливе, а второй в Атлантическом океане. Как сообщили в центре, в течение следующих двух дней они могут перерасти в тропические циклоны.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 0,6 цента, или 0,3%, – до 2,1187 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 0,66 цента, или 0,3%, – до 2,1538 доллара за галлон.