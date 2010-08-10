Утвержден новый состав набсовета «Нафтогаза Украины»

Кабинет Министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующее распоряжение (№1602-р от 4 августа т.г.) размещено на правительственном портале.

В частности, в состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» вошли: Владимир МАКУХА – заместитель министра топлива и энергетики (председатель набсовета), Константин БОРОДИН – директор департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики, Марина ГАЙДАЙ – заведующий отдела по вопросам судебной реформы и судоустройства Администрации Президента Украины, Инна ЕМЕЛЬЯНОВА – первый заместитель министра юстиции, Роман ЖУКОВСКИЙ – руководитель Главного управления социально-экономической политики Администрации Президента Украины, Сергей ЗИМИН – заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Евгений ИВАНОВ – первый заместитель председателя Фонда государственного имущества, Виктор МАЙКО – заместитель министра иностранных дел, Олег МАТВЕЕВ – заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины, Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО – директор департамента финансов промышленности Министерства финансов, Дмитрий МОРМУЛЬ – заместитель министра охраны окружающей природной среды, Сергей САВЧУК – заместитель начальника Управления энергетической политики Секретариата Кабинета Министров Украины, Александр СУХОМЛИН – заместитель министра экономики, Олег ТЕРЛЕЦКИЙ – директор департамента имущественных отношений и реформирования собственности Минтопэнерго.

Напомним, ранее, с июля 2008 года, в состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» входили: Олег БУГАЕВ – первый заместитель министра топлива и энергетики Украины (председатель набсовета), Владимир ПАВЛЕНКО – заместитель министра Кабинета Министров (заместитель председателя набсовета), Александр БОГАЧЕВ – заместитель начальника управления экспертизы и анализа техногенной, экологической, ядерной безопасности и природопользования Секретариата Кабинета Министров, Игорь ДРОЗДОВ – директор департамента имущественных отношений Минтопэнерго, Ирина ЗАПАТРИНА – заместитель министра ЖКХ, Евгений КОРНЕЙЧУК – заместитель министра юстиции, Александр КУПЧИШИН – заместитель министра иностранных дел, Алексей НЕСТЕРЕНКО – директор департамента по вопросам газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго, Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО – заместитель министра экономики, Дмитрий ПАРФЕНЕНКО – заместитель председателя ФГИУ, Наталья РУБАН – заместитель председателя ГНАУ, Денис ФУДАШКИН – заместитель министра финансов, Иван ЧЕРНОКУР – первый заместитель министра природы и охраны окружающей природной среды и Александр ШЛАПАК – первый заместитель главы Секретариата Президента Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.