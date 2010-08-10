В связи с жарой замедлились темпы накопления угля на складах ТЭЦ

В Украине из-за увеличения объемов потребления электроэнергии в связи с аномальной жарой темпы накопления угля на складах теплоэлектростанций замедлились на 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на совещании в Кабинете Министров.

«В последние дни тепловые электростанции работают в режиме осенне-зимнего максимума нагрузки, ежедневно потребляя более 100 тыс. тонн угля», – сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ подчеркнул, что необходимо как можно скорее исправить ситуацию и возобновить необходимые темпы накопления угля для покрытия его дефицита в зимний период.

Первый вице-премьер поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству угольной промышленности, НАК «Энергетическая компания Украины», ОАО «Укргидроэнерго», НАЭК «Энергоатом», НЭК «Укрэнерго», НАК «Нафтогаз Украины» предпринять необходимые меры для надежного обеспечения электроэнергией, углем и природным газом населения и предприятий как в текущий, так и в осенне-зимний период.