Проект КГОКОРа мертв - "слишком устарел"

Исполнительный вице-президент компании «АрселорМиттал» Арно ПУПАР-ЛАФАРЖ убежден, что проект достройки Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР) мертв. Об этом он заявил в интервью информационному агентству «Кривбасс On-Line».

«Это сложный проект, но моя частная позиция… - он уже мертв. Он слишком устарел», - сказал А.ПУПАР-ЛАФАРЖ

При этом он отметил, что в Украине существует такое правило, в соответствии с которым можно использовать только половину добытой железной руды. «Это все следствие существования проекта КГОКОРа, и потому законодательство предписывает нам вторую половину добытой железной руды откладывать, вроде как для последующего использования для нужд КГОКОРа, - констатировал вице-президент «АрселорМиттал» и добавил: «Поясню, как получилось такое состояние дел. В месторождениях есть разные компоненты: магнетиты, добычу которых мы проводим, и эметиты или то, что в Украине называют окисленными рудами, которые отфильтровать магнитами невозможно. Поэтому мы уже накопили горы таких окисленных руд. Причем, вполне возможно, этих руд хватит для использования в промышленности Кривого Рога на 100 лет вперед. Все ждут… Если будет разрешено финансирование нового оборудования по переработке руд, мы это сделаем. И, соответственно, это даст больше экономической выгоды для города. Я не прошу каких-то особых привилегий в этом отношения для «АрселорМиттал Кривой Рог». Все горнодобывающие предприятия Кривого Рога могут увеличить в два раза производство своей железорудной продукции, если они захотят инвестировать в переработку и использовать накопленную ими за многие годы окисленную руду. Казалось бы, вот он выход – а нет, нельзя так делать, хотя это абсурд».

По мнению А.ПУПАР-ЛАФАРЖА, абсурдность сложившейся ситуации для «АрселорМиттал Кривой Рог» усугубляется тем, что у предприятия существует проблема с выделением земли. «Изменение норм законодательства в отношении окисленных руд нам необходимо даже просто, чтобы решить одну из наших главных проблем – куда их складировать, мест для этого у нас уже нет! Но мы все продолжаем складировать окисленные руды», - пояснил он.

Вице-президент «АрселорМиттал» убежден, что правительство Украины должно набраться смелости и признать: проект КГОКОРа - несбывшаяся иллюзия. «Предприятиям просто надо позволить инвестировать средства в оборудование, которое позволит перерабатывать окисленные руды. Мне кажется, что в решении этой проблемы должны спрашивать с властей уже даже жители Кривого Рога, потому что это их реальный экономический интерес: рабочие места, увеличения поступлений налогов в бюджет, экологические улучшения – не будут накапливаться горы руды вокруг города», - добавил А.ПУПАР-ЛАФАРЖ.

Как сообщал УНИАН, в начале июня этого года ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) провел с Министерством промышленной политики Украины переговоры о возможности переработки окисленных руд на АМКР.

Член Совета директоров ArcelorMittal Кристоф КОРНЬЕ отметил, что не считает проект АМКР конкурентом Криворожскому горно-обогатительному комбинату окисленных руд. «У нас есть достаточный запас сырья для переработки окисленных руд текущей добычи, тогда как КГОКОР после его достройки будет перерабатывать все те объемы окисленной руды, которые были накоплены на АМКР за предыдущие годы», – добавил он.

К.КОРНЬЕ также сообщил, что сейчас рудоуправление АМКР производит 8 млн. тонн железорудного концентрата в год, тогда как после начала обогащения окисленных руд объем производства концентрата может возрасти почти вдвое. «В ходе встречи с заместителем министра мы договорились о том, что министерство займется проработкой нашего предложения. Все хотят убедиться в том, что запасы окисленных руд достаточны для запуска КГОКОРа. Кроме того, для запуска нашего проекта потребуется дополнительная территория, а, как вы знаете, купить землю в Украине очень сложно. Меткомбинату и ранее требовалось расширение территории, в частности, для нового хвостохранилища, но этот вопрос так и не решен», – сказал К.КОРНЬЕ.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.