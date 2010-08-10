«Укртатнафта» увеличила переработку нефти на 43,3%

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), по оперативным данным, в январе-июле 2010 года увеличило переработку нефтяного сырья на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2 млн. 71,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, поставки нефтяного сырья в январе-июле т.г. на «Укртатнафту» увеличились на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2 млн. 7,1 тыс. тонн.

За отчетный период «Укртатнафта» увеличила производство бензина на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 609,3 тыс. тонн, дизельного топлива – на 61,9%, до 744,3 тыс. тонн, мазута – на 14,7%, до 275,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 17,7% по сравнению с 2008 годом – до 3 млн. 188,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.