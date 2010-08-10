Цены на нефть упали ниже 81 долл. за баррель

Цены на нефть опустились во вторник ниже отметки в $81 за баррель из-за опасений падения спроса на топливо среди крупнейших мировых потребителей энергоресурсов и на фоне укрепления американского доллара, сообщает Рейтер.

К 15.05 МСК сентябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть потеряли $0,94 до $80,54 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на $1,21 до $79,78 за баррель.

На прошлой неделе нефтяные цены достигли самого высокого уровня с мая нынешнего года - $82,97 за баррель, однако трейдеры тогда предупреждали об их будущем снижении из-за переизбытка предложения на рынке.

"Они уклоняются от роста. Если доллар укрепляется, они снижаются. Если доллар ослабевает, они растут", - сказал один трейдер, попросивший не называть его имени.

Новостью, спровоцировавшей продажу нефтяных фьючерсов, во вторник стало сообщение о снижении импорта в Китай в июле.

Китай в июле импортировал 19 миллионов тонн нефти, или 4,47 миллиона баррелей в сутки, сообщило Генеральное таможенное управление. Это на 17,5 процента ниже июньского рекорда в 5,4 миллиона баррелей в сутки.

"Рынок находится под давлением из-за замедления в Китае", - отметил Джонатан Бэррэтт из Commodity Broking Services.

Вечером внимание рынка переключится на заседание ФРС США. Большинство аналитиков ожидает, что центральный банк США сохранит процентные ставки на нынешнем уровне и, возможно, объявит о новых мерах поддержки экономики.