Ямани: "нефтяная эра" подходит к концу

Один из наиболее авторитетных в мире экспертов в области топливной энергетики, бывший министр нефти Саудовской Аравии Ахмед Заки Ямани считает, что "нефтяная эра" подходит к концу и окончательно завершится, когда человечество сумеет перейти на использование водородных двигателей. Он высказал такое мнение в распространенном сегодня интервью японскому информационному агентству Киодо в связи с отмечаемым в этом году 50-летием ОПЕК - Организации стран-экспортеров нефти.

Ахмед Заки Ямани был одним из ключевых деятелей этой группировки в 1970-е годы, сейчас он возглавляет базирующийся в Лондоне Центр глобальных энергетических исследований.

"В результате распространения альтернативных источников спрос на нефть будет сокращаться,- сказал эксперт.- В сфере генерации электроэнергии ее уже замещают атомные и ветряные установки. Для транспорта нефть все еще нужна, однако спрос и там падает из-за растущего распространения гибридных и электрических машин. Нефтяная эра окончательно закончится, если удастся практически внедрить водородное топливо и дешево его производить".

На вопрос, просуществует ли ОПЕК еще 50 лет, Ахмед Заки Ямани коротко ответил: "Нет", передает ПРАЙМ-ТАСС.