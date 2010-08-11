«Нафтогаз» сократил убыток на 86% – до 0,3 млрд.грн.

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне сократило чистый убыток на 86,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 297,266 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-июне «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 8,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 44 млрд. 723,638 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 11,6% – до 52 млрд. 451,474 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2009 года чистый убыток НАК «Нафтогаз Украины» составил 1 млрд. 987 млн. грн. против 3 млрд. 11 млн. грн. чистой прибыли годом ранее.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» сократила чистую прибыль на 79,5%, по сравнению с 2008 годом, до 2,3 млрд. грн.