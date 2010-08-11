Зарплатные долги перед шахтерами погасят в ближайшее время?

Долги по зарплатам, существующие на предприятиях угольной отрасли, должны быть погашены в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, обращаясь к руководству Министерства угольной промышленности и Министерства финансов.

Он также подчеркнул необходимость своевременной выплаты текущих зарплат.

«Если с начала года смогли погасить 570 млн. грн. задолженности на предприятиях, подчиненных Минуглепрому, то те 17,5 млн. грн., которые остались, необходимо погасить немедленно. Мы должны достойно отпраздновать День шахтера», - сказал А.КЛЮЕВ.

День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа.