Зарплатные долги перед шахтерами погасят в ближайшее время?
11:09, 11 августа 2010Энергетика
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Клюев настаивает
Долги по зарплатам, существующие на предприятиях угольной отрасли, должны быть погашены в ближайшее время.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, обращаясь к руководству Министерства угольной промышленности и Министерства финансов.
Он также подчеркнул необходимость своевременной выплаты текущих зарплат.
«Если с начала года смогли погасить 570 млн. грн. задолженности на предприятиях, подчиненных Минуглепрому, то те 17,5 млн. грн., которые остались, необходимо погасить немедленно. Мы должны достойно отпраздновать День шахтера», - сказал А.КЛЮЕВ.
День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа.
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