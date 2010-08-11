Как модернизировать ГТС Украины?

Вопрос модернизации украинской газотранспортной системы Украина, Россия и Европейский Союз планируют обсудить на высшем уровне после окончания отпускного сезона.

Об этом в комментарии УНИАН заявил первый вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Сейчас все в отпусках… Будем обсуждать после отпусков», - сказал он, отметив, что в отпусках не только чиновники Украины, но и Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, по итогам которой была одобрена декларация. Согласно документу, правительство Украины взяло на себя ряд обязательств по имплементации европейского законодательства относительно регулирования рынка газа. Кроме того, Украина пообещала обеспечить прозрачность инвестиций.

Стоимость модернизации украинской ГТС, которая, в том числе, предусматривает увеличение пропускной способности на 60 млрд. кубометров газа в год, оценивалась украинским правительством в 5,5 млрд. долл.

27-28 июля в Украине с визитом находился еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР.

28 июля он встретился с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

В ходе этой встречи Н.АЗАРОВ отметил, что Украина заинтересована в модернизации собственной ГТС, и готова вкладывать значительные средства в этот проект. «Но мы должны иметь гарантии, что Европейский Союз будет покупать у России определенные объемы газа, который будет транспортироваться через нашу территорию, а Россия будет продавать соответствующий объем газа. При условии, что есть продавец и покупатель - есть смысл вкладывать средства в модернизацию ГТС», - отметил он.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам энергетики подчеркнул, что наиболее рентабельный и надежный путь транспортировки российского газа в Европу - именно через Украину. «Это наилучший путь, потому что это прямое сообщение, и это сообщение обеспечивает наибольшую техническую надежность и безопасность. Поэтому сейчас мы ведем диалог, каким образом можно лучше всего инвестировать в транспортную систему Украины, в соответствующую инфраструктуру, и каким образом эти инвестиции могут стать наилучшим бизнес-планом на будущее, более успешным, чем «Южный поток», - сказал он.