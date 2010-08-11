Экспортная пошлина на российскую нефть может вырасти

Экспортная пошлина на сырую российскую нефть с 1 сентября может вырасти на 10,2-13,2 доллара за тонну - до 274-277 долларов за тонну, а для нефти с месторождений Восточной Сибири - на 6,7-8,7 доллара за тонну, до 87-89 долларов за тонну.

Об этом сообщил начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр САКОВИЧ, передает РИА Новости.

С 1 августа экспортная пошлина на российскую нефть составляет 263,8 доллара за тонну, для месторождений Восточной Сибири - 80,3 доллара за тонну.

"С 15 июля по 10 августа средняя цена мониторинга составила 76,82 доллара за баррель. Если за оставшиеся три дня цена будет в коридоре 75-80 долларов за баррель, то окончательная цена мониторинга составит 76,57-77,26 доллара за баррель", - сообщил А.САКОВИЧ.

В этом случае, исходя из формулы расчета пошлины, ее предельная ставка для сырой нефти может составить 274-277 долларов за тонну, для месторождений Восточной Сибири льготная ставка будет на уровне около 87-89 долларов за тонну.

Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты с 1 сентября может вырасти до 197-199 долларов за тонну с нынешних 190 долларов, на темные - до 106-107 долларов за тонну с нынешних 102,4 доллара.

Цены на российскую нефть в первом полугодии текущего года выросли до 75,93 доллара за баррель с 50,82 доллара за баррель годом ранее.

Минэкономразвития РФ повысило прогноз среднегодовой цены на нефть Urals в этом году до 65 долларов за баррель с первоначального прогноза в 54-57 долларов за баррель.

Правительство РФ осенью 2008 года из-за снижения мировых цен на нефть скорректировало порядок расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

Период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании.

Правительство РФ с 1 июля ввело льготную пошлину на экспорт нефти с ряда месторождений Восточной Сибири, до этого с 1 декабря на данный вид нефти распространялась нулевая ставка пошлины.