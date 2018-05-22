"Налоговая продолжает блокировать работу автозаправок на Сумщине..."

Почти месяц продолжается топливный кризис на Сумщине. Автозаправочные станции предприятия «Сумынефтесервис» парализованы из-за действий налоговой администрации, которая арестовала счета компании и изъяла печати, а также документы. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налога на добавленную стоимость. Кроме того, возбуждено дело по факту сокрытия прибыли. Компания терпит убытки, автолюбители - неудобства, область - удар по инвестиционному имиджу… О том, как развиваются события, рассказал директор «Сумынефтесервис» Евгений Сидоренко.

- Какова на сегодняшний день ситуация на предприятии?

Сегодня начался суд первой инстанции относительно неуплаты налога на добавленную стоимость. Чем закончится заседание, мы, естественно, не знаем, но предполагаем. Самое неприятное то, что возбуждено уголовное дело и по так называемому эпизоду №2 – сокрытие прибыли. Подготовлены еще три акта, мы подозреваем, чтобы возбудить дополнительно 6 уголовных дел. Но, скорее всего, ситуация сложилась из-за ошибок самой налоговой, т.к. мы все декларации подавали, документацию предоставляли, а нам это вменяют как подделку документов.

- Что сейчас происходит с АЗС?

Работа предприятий в данный момент характеризуется одним словом - никак. Они терпят убытки, т.к. оплачивают все платежи – коммунальные, за аренду земли и т.д. Выплачивают заработную плату работникам, а она составляет очень колоссальную часть средств. К тому же мы обязаны по закону перечислять в Пенсионный фонд, подоходный налог, в Фонд социального страхования, Фонд занятости. Все оплачиваем…

- Как отпускается топливо?

Только по талонам. Мы обращаемся постоянно к поставщику с просьбой предоставить минимальные объемы. И нам идут навстречу, так как ни разу мы не подвели с оплатой, у нас достойная кредитная история. На сегодня мы обеспечиваем спец- и коммунтранспорт. Это - пожарники, милиция, скорые помощи, больницы, облэнерго. Мы на себя это обязательство взяли и не отказываемся.

- С чем вы связываете действия в отношении компании, кто может стоять за этим?

Не могу сказать, кто за этим стоит. Догадки остаются догадками… Существует такое понятие «вертикаль власти». И если она есть, то кто-то эту «кашу заварил»… Мы совершенно открыты, у нас берут показания, просят предоставить копии, которые совершенно не касаются дела. Мы уже устали от этого, а нас все упрекают, обвиняют, другими словами «горбатого лепят».

- На Ваш взгляд, когда ситуация разрешится?

Процессуально было возбуждено уголовное дело. Следственным органам на рассмотрение дается два месяца. Если нет оснований и доказательств должен последовать логический конец. Другими словами, либо суд, либо уголовное дело закрывают. На сегодняшний день у нас только берут показания.

- Счета компании разблокировали?

Нет. Нам вернули печати, начали выдавать копии документов, но приостановили процесс. Основные документы нам не отдали. Казус в чем? Без них мы не можем отчитаться в той же налоговой за прошлый месяц. В мешки документацию побросали, запечатали и все. И при этом утверждают, что документы нам возвращены. Нам вернули договоры по некоторым предприятиям, расходные накладные, допуски, решения, транспортные договоры, акты хранения, ценные бумаги нам не отдали. Нам нужны для бухгалтерского отчета товарно-транспортные накладные, налоговые накладные… Мы без них сейчас можем допустить ошибку, а потом принесут еще десять актов. А Вы спрашиваете, кто за этим стоит? Я не хочу комментировать вертикаль власти. Она есть, есть процессуально, а кто стоит, можно только догадываться…

Юрий Кравец