Кабмин утвердил финплан «Укрэнерго»

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НЭК «Укрэнерго» на 2010 год с прогнозируемой прибылью 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ЧЕХ.

По его словам, согласно утвержденному документу, доход компании в текущем году составит 2,5 млрд грн, что на 11,8% больше факта 2009 года.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» в 2009 году увеличило доход на 6% – до 2,142 млрд. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2008 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 9,5%, или 179,642 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 2,06 млрд. грн.