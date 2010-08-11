PERN назначит своего представителя в "Сарматии" до сентября

Польская нефтетранспортная компания PERN намерена назначить своего представителя в правлении компании "Сарматия", вместо подавшего в отставку в июне Марчина ЯСТШЕМБСКОГО, до сентября.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь PERN Роман ГУРАЛЬСКИЙ.

Он сказал, что не располагает точной информацией, почему представитель польской компании не был назначен, как планировалось ранее, в начале июля, предположив, что главной причиной может быть сезон отпусков.

Р.ГУРАЛЬСКИЙ отметил, что представитель правления будет назначен обязательно до проведения внеочередного собрания акционеров «Сарматии».

«Собрание состоится, скорее всего, в конце августа - начале сентября», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, работавший в «Сарматии» с 2006 года, а с 2008 года возглавляющий правление компании Марчин ЯСТШЕМБСКИЙ подал отставку в начале июня перед очередным собранием акционеров.

Он не пояснил причин отставки, заверив, что она не связана с намерениями акционеров ввести ротационное руководство компанией или его отношениями с принадлежащей польскому государству PERN.

На июньском собрании акционеров PERN инициировала внеочередное собрание для изменения формы руководства «Сарматией» для повышения его эффективности.

Справка УНИАН. Созданная летом 2004 года «Укртранснафтой» и польской PERN «Сарматия» в 2008 году получила новых акционеров из Азербайджана, Грузии и Литвы, которые теперь владеют по 24,75%, кроме литовской Klajpedos nafta, владеющей 1%.

Фирма за свои средства провела ТЭО проекта ЕАНТК для поставок каспийской нефти в страны Евросоюза с использованием украинского трубопровода «Одесса-Броды», результаты которого были представлены в мае 2009 года.

Для реализации проекта необходимо найти дополнительное финансирование, поскольку на сегодня «Сарматия» имеет только предварительный договор о финансировании 25% стоимости постройки польского участка ЕАНТК из программы помощи Евросоюза Польше.

Остальные средства компания планировала привлечь у ЕБРР, коммерческих банков, стратегического инвестора, у самих акционеров или через фондовый рынок.