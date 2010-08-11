«Укрэнерго» выставило 545 МВт Бурштынского сечения

НЭК «Укрэнерго» объявила о проведении месячного аукциона по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в сентябре.

Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

Согласно сообщению, на месячный аукцион компания решила выставить 545 МВт пропускной способности так называемого Бурштынского энергоострова, который работает в синхронном режиме с ENTSO-E и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию. Сечение Бурштынского энергоострова разбито на 6 неравных лотов: один на 100 МВт (гарантированной поставки в течение месяца) и два по 50 МВт (только один лот гарантирован в течение месяца), а также один на 45 МВт (негарантированной поставки). Ко всем указанным лотам сечения приложено уточнение, что в период с 20 по 24 сентября свободной пропускной мощности по направлению в Румынию не будет. Кроме того, компания выставила на месячный аукцион два дополнительных лота сечения объемом по 150 МВт каждый, которые освободились после расторжения договоров с победителями годовых аукционов ООО «Востокэнерго» и ОАО «Захидэнерго». При этом поставки по данным лотам в случае их приобретения можно будет осуществлять в период с 1 по 5 сентября т.г.

Стартовая цена лотов с Бурштынского энергоострова колеблется в пределах от 404,6 тыс. грн. до 1,618 млн. грн.

Кроме того, на аукцион будет выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротвирская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт. Начальная стоимость лотов – 2,185 млн. грн. и 1,294 млн. грн. соответственно.

Также «Укрэнерго» выставило на торги пять негарантированных лотов суммарным объемом 350 МВт в направлении на Молдову. Стартовая цена лотов колеблется в пределах от 269,7 тыс. грн. до 1,348 млн. грн. По двум дополнительным лотам объемом 100 МВт и 50 МВт поставки можно будет осуществлять в период с 1 по 10 сентября.

Компания также выставила на аукцион 1,5 тыс. МВт пропускной способности по направлению в Российскую Федерацию. Сечение разбито на 5 негарантированных лотов. Стартовая цена по данным лотам колеблется в пределах от 971,1 тыс. грн. до 1,942 млн. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16:00 17 августа. Аукцион состоится 17 августа в 15:00 (Киев, ул. Коминтерна, 27).

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» с февраля т.г. провела уже шесть безрезультатных месячных аукционов по реализации права доступа к экспортному сечению. Отсутствие интереса к экспортным поставкам со стороны украинских компаний, которое изначально было обусловлено объективным фактором нехватки угля на Бурштынской ТЭС, в настоящее время продиктовано невыгодной ценовой конъюнктурой на энергорынке Европы.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого Бурштынского энергоострова, откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Востокэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводило месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Востокэнерго» и «Укринтерэнерго» приобрели около 250 МВт пропускной способности острова.

В июне т.г. победители годовых аукционов по экспорту электроэнергии ООО «Востокэнерго», ОАО «Захидэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» инициировали расторжение договоров на предоставление доступа к сечению с НЭК «Укрэнерго». В настоящее время расторгнут только договор между «Укрэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго».

Украина в январе-мае т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 55,6%, или 636,4 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1,780 млрд. кВт/ч. Рост объемов экспорта произошел благодаря поставкам по направлению в Беларусь.

В 2009 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч.

В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу.