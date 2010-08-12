Котировки фьючерсов на нефть упали в среду, 11 августа, на 2,8%, продемонстрировав самое сильное падение по итогам одного дня с начала июля. Фоном для снижения послужили правительственные данные по запасам, которые усилили опасения по поводу способности замедляющегося восстановления мировой экономики оказать поддержку спросу на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,23 доллара - до 78,02 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 1,96 доллара - до 77,64 доллара за баррель.

Цены на нефть снижались большую часть сессии в ответ на слабые экономические данные Китая и Японии, которые прибавились к опасениям относительно замедления роста американской экономики. Между тем, отчет по запасам нефти и нефтепродуктов Управления энергетической информации США показал, что запасы бензина в США на неделе 31 июля – 6 августа увеличились седьмую неделю подряд. Это тревожный сигнал для нефти, так как в США близится пик важного для рынка летнего сезона вождения.

Котировки фьючерсов на бензин со сроком поставки в ближайшем месяце впервые более чем за месяц упали ниже 2 долларов за галлон. По итогам торгов сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB подешевели на 8,77 цента, или на 4%, до 1,9976 доллара за галлон.

Котировки сентябрьских фьючерсов на топочный мазут снизились на 5,02 цента, или на 2,4%, до 2,0752 доллара за галлон.

Помимо нефти, снижение в среду демонстрировали многие другие активы, в том числе акции, другие сырьевые товары и рискованные валюты. Это падение стало продолжением наблюдавшегося во вторник ослабления, которое последовало за тем, как Федеральная резервная система (ФРС) США признала, что темпы восстановления американской экономики замедляются.

Между тем, поступившая из Пекина серия экономических отчетов, в том числе данные по розничным продажам и промышленному производству, указала на то, что рост в Китае тоже замедляется. В Японии индекс Nikkei Stock Average понизился по итогам торгов на 2,7% после того, как данные по оптовым ценам и заказам на машины и оборудование оказались слабее прогнозов экономистов.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,5%. Что касается сырьевых товаров, то котировки наиболее активно торгующихся фьючерсов на медь упали на 4,3 цента, или на 1,3%, до 3,2695 доллара за фунт.

Золото – традиционный актив-убежище для избегающих рискованных активов инвесторов – подорожало на 9,80 доллара, до 1207,80 доллара. Американская валюта выросла против евро и большинства других валют.

В последние месяцы нефть следует за фондовыми индексами как за барометром будущего экономического роста. Вместе с тем высокие уровни запасов нефти и нефтепродуктов затрудняют рост цен на нефть. В среду фьючерсы закрылись ниже уровня 80 долларов впервые за этот месяц, вернувшись в торговый диапазон 70-80 долларов, в котором они провели большую часть времени начиная с мая.

Помимо увеличения запасов бензина и дистиллятов, данные Управления энергетической информации также зафиксировали сокращение запасов нефти на 3 млн. баррелей. Масштабы сокращения запасов превзошли ожидания аналитиков. Запасы, однако, по-прежнему находятся вблизи рекордных максимумов, при этом в управлении также сообщили о падении спроса на бензин и дистилляты. Спрос на бензин на отчетной неделе достиг 2-месячного минимума, а спрос на дистилляты – самого низкого уровня с октября 2009 года.