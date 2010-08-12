“Киевэнерго”: ТЭЦ-6 в безопасности

Горение торфяников, которое сейчас происходит на Троещине в столице, не несет угрозы для работы «ТЭЦ-6 Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

По данным компании, пожар находится на расстоянии около 1 км от крайней точки территории теплоэлектроцентрали.

«Вчера вечером мы увидели пожар на километровом расстоянии от станции и оперативно сообщили об этом МЧС. Сейчас там работают пожарные. Теплоэлектроцентрали ничего не угрожает», - сообщил директор ТЭЦ-6 Николай ДАНИЛЕНКО.

***ТЭЦ-6 является стратегическим объектом повышенной опасности, на территории которой действует особый режим. Общеизвестным является тот факт, что ТЭЦ-6 использует для производства тепловой и электрической энергии газ или мазут. По территории станции проложен газопровод повышенного давления. Теплостанция является закрытой зоной и круглосуточно охраняется, допуск посторонних лиц запрещен.