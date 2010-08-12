Экспорт угля вырос почти на 60%

Украина в январе-июне 2010 года увеличила экспорт угля в денежном выражении на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 237,105 млн. долл. Объем экспорта угля за указанный период в общем объеме экспорта составил 1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом за отчетный период импорт угля в Украину увеличился в 2,53 раза – до 765,866 млн. долл. Объем экспорта угля в общем объеме экспорта в январе-июне т.г. составил 3%.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2010 года увеличили добычу рядового угля на 3%, или 1,072 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 36,951 млн. тонн.

Справка УНИАН. В 2009 Украина сократила экспорт угля на 37,5% по сравнению с 2008 годом – до 346,423 млн. долл. При этом импорт угля в Украины в прошлом году сократился на 62,3% – до 795,095 млн. долл.

В 2009 году угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 72,219 млн. тонн. Добыча коксующегося угля за 2009 год сократилась на 4,3%, или 1,143 тыс. тонн, – до 26,494 млн. тонн, энергетического – на 8,4%, или 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.