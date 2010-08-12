«Укртрансгаз» ввел аэронаблюдение ГТС

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» ввела аэронаблюдение объектов газотранспортной системы (ГТС) для обеспечения противопожарной безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что компания провела селекторное совещание с управлениями магистральных газопроводов (УМГ) и филиалами компании с целью обеспечения выполнения мер противопожарной безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций на период жары в Украине.

«В связи с высоким уровнем пожарной опасности, коллектив компании наработал ряд мер для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в период жаркой погоды. Мы приняли решение по вводу аэронаблюдения объектов газотранспортной системы, особенно труднодоступных для осмотра объектов», - заявил директор ДК «Укртрансгаз» Сергей ВИНОКУРОВ по итогам совещания.

Компания отмечает, что заблаговременно были усилены меры противопожарной безопасности и за весь период, что наблюдается жара, не было зафиксировано изменений в режиме транспортировки природного газа или остановки в проведении подготовки к осенне-зимнему периоду или планово-предупредительных работ.

«Система работает без сбоев, все запланированные работы выполняются согласно утвержденным графикам», – сообщил С.ВИНОКУРОВ.

По итогам совещания было принято решение о применении аэронаблюдения в соответствии с потребностями УМГ для обеспечения выполнения мер противопожарной безопасности с соблюдением эксплуатационных требований авиационных служб.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

На магистральных газопроводах ДК «Укртрансгаз» действует 110 компрессорных цехов (КЦ) на 72-х компрессорных станциях (КС), на которых установлено 702 газоперекачивающих агрегата (ГПА) широкого спектра единичной мощности - от 4 до 25 МВт, с различными типами приводных двигателей: газотурбинные - 448 единицы, 20 типов ГПА - 63%; электроприводных - 158 единиц, 4 типа ГПА - 23%; поршневых - 96 единиц, 3 типа ГПА - 14%.