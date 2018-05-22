Газ для села - фальсификат низкого качества?

Газ, цена на который растет как грибы после дождя, остается чуть ли не основной темой дня уже не первый год. Несмотря на обещания власти, не повышать стоимость голубого топлива, особенно с учетом «перспективного» сотрудничества с Россией, она только то и делает, что увеличивается. Посодействовал ситуации и спасательный для экономики, как нас уверяют, кредит Международного валютного фонда. Обещанные почти 15 млрд долларов, из которых мы уже получили 1,9 млрд, аукнулись для украинцев не только ростом цены газа, но и пенсионного возраста, тарифов на ЖКУ и т.д., что в целом и определяет наше бытие. Зачем нужны эти деньги, четно говоря, мне не понятно. Ведь берем в займы не впервой, а экономика круче не становится. Причем аппетиты власти не соответствуют нашим возможностям, ведь отдавать будем мы, рядовые украинцы, а на каждого уже приходятся тысячи долларов. А что касается долга Украины, так, по заявлениям верхов, он приближается к 40% ВВП. То есть, ситуация стремная. Вот поэтому, что не делаешь, а думаешь, как выжить. Особенно, когда грабят свои…

Данная мысль в очередной раз посетила, когда находилась в 60 км от Киева. Поставив на плиту кастрюлю, подумалось, сколько же злополучный газ будет стоить будущей весной, ведь согласно Меморандуму с МВФ, он подорожает еще на 50%. Обратило на себя внимание то, что вода закипает слишком долго. Засекла время, и получилось, что для кипячения 2л нужно не менее 10 минут, причем, как выяснилось, порой и больше (в Киеве - 2 минуты). Интересно, что же происходит на периферии? К тому же газ по цвету и запаху слишком отличается от столичного…

И еще один случай. Сосед по дому случайно бортом машины повредил газовую трубу. В спешке стали звонить газовщикам. Совершенно спокойно с другой стороны трубки ответили: «Ничего страшного, приедем часа через два». А когда появились на месте, то перед тем, как сварить трубу, просто заткнули дыру... поднятой под деревом грушей. На вопрос, поможет ли, ответ последовал следующий – бояться нечего, давление такое, что можно прикрыть хоть воздушным шариков, чтобы не сильно запах раздражал. А смесь вместо газа подается равносильна воздуху…

Как отметил местный газовщик, «у нас зачастую правильный газ разбавляют и подают в магистрали, а счетчики мотают, а эта смесь уже не так горит и не дает столько тепла. Когда газ "правильный", то горит на плите синим пламенем и быстро все нагревается, а вот когда что-то с газом не то, то огонь - красноватый и нагрев заметно медленнее, и при сгорании воняет чем-то... А счетчик считает все равно, ему пофик...»

Достаточно красочное пояснение. Но дальше еще лучше. В целях экономии в регионах люди стараются из последних сил заработать на новый так называемый двухуровневый котел. Но не тут-то было. Чудо техника ломается, не доживая отведенного для работы срока по гарантийному талону. Объяснение одно – газ иностранца не устраивает. То давление не подходит, то плотность. А ремонт обходится в половину стоимости агрегата. Вот и начинают наши кулибины «модернизировать» старый, отечественный, на новый манер. Говорят, прогресса больше…

Конечно, можно разглагольствовать, дескать, пора переходить на другие теплоисточники. О том, что газификацию сел Украины нужно сворачивать, поговаривали и при прошлой власти. Причем тоже ссылались на подорожание газа. И правильно, цена на голубое топливо в скором времени будет настолько велика, что сельские потребители просто не смогут за него платить, ведь выживают практически на минимальную зарплату. Но только интересно, как перевести дом в 150 квадратов на электроэнергию на периферии. Для этого нужно поменять все проводку, купить электрокотел, установить консульный регулятор, чтобы как на Западе – обогреваешь ту комнату, в которой находишься. И все это стоит не копейки, а десятки тысяч гривень. Как сопоставить это с кошельком агрария. Выживает он зачастую за счет собственного хозяйства. Так давайте придавим его окончательно. И так не понятно, как у нас еще дышит АПК…

Есть еще альтернатива. Можно топить углем или дровами. Но только стоит, чтобы этим сначала занялись наши випы. Ох, и хочется посмотреть на них за этим занятием!

***Для систем газоснабжении городов и других населенных пунктов установлены следующие категории давления газа в газопроводах: низкое — не более 0,05 кгс/см2; среднее — более 0,05 до 3,0 кгс/см2; высокое— более 3 до 6 кгс/см2; высокое — от 6 до 12 кгс/см2. В зависимости от максимального рабочего давления газа внутренние газопроводы подразделяются на газопроводы низкого, среднего и высокого давления. Газопроводы низкого и среднего давления прокладывают внутри зданий из водогазопроводных труб (ГОСТ 3262—62), газопроводы высокого давления до 6 кгс/см2 — из электросварных труб (ГОСТ 10704—63 и 10705—63); газопроводы высокого давления до 12 кгс/см2 — из электросварных прямошовных труб (ГОСТ 10704—63 и ГОСТ 10706—63) и бесшовных горячекатаных труб (ГОСТ 8731—74 и ГОСТ 8733—74). Для защиты от коррозии внутренние газопроводы после их испытания на прочность и плотность окрашивают снаружи масляной краской за два раза. Для газоснабжения жилых и общественных зданий, детских и лечебных учреждений, учебных заведений и предприятий общественного питания применяют газ низкого давления. Для газоснабжения промышленных предприятий используют газ давлением до 6 кгс/см2 и только при технико-экономическом обосновании может быть использован газ давлением до 12 кгс/см2. В небольших городах прокладывают газовую сеть низкого давления. В больших городах, где имеется газовая сеть высокого давления, газ из этой сети последовательно поступает в сеть среднего давления, откуда направляется в районные или квартальные регулятор-иые станции, которые снижают давление газа до 300 мм вод. ст. и ниже и направляют газ в сеть низкого давления.

Это были так сказать «местечковые разборки», но есть и мнение эксперта, который, по понятным причинам, останется неназванным. Он объяснил ситуацию с качеством газа следующим образом: «Если плохо закипает чайник – значит ниже давление. А давление регулируется в каждом районе отдельно, а когда газ подается с низким давлением, значит его плотность меньше. Все это - технические детали газораспределительных станций.

Что касается качества газа, то технически его изменить можно. Если в газе метана меньше, то больше пропана-бутана. Последний «отсортировывается» на пунктах очистки. Его помещают в баллоны и продают населению. А если газ на местах плохо очищают, то и конфорка горит хуже, и дом нагреваться дольше… Все зависит от ГРС, где переводят газ со среднего давления на потребительское, а для некоторых районов его подают еще ниже, чем требуется согласно нормативам. Объем газа, который пройдет через датчики, будет соответствовать норме, а расход настоящего топлива меньше. Практически будем платить за воздух.

При этом датчиками охвачено очень незначительная часть потребителей. Это в промышленности они стоят, там бороться с такими явлениями проще. А население в основном потребляет газ по нормативам. Вот здесь остаются в выигрыше поставщики – и в случае, когда ниже качество, и в случае, когда ниже давление. Ведь население платит в зависимости от кубатуры. А как говорится, пока чайник закипает или вода нагревается в трубах и батареях, счетчик крутит. И чем дольше крутит, тем больше заплатите.

Для того, чтобы четко знать расход, нужны плотномеры для контроля плотности газа. Мы хотели когда-то покупать для горгаза. Просили горожане. Газ населению подается смешанный – российский, азиатский и местного «разлива». И чтобы четко знать расходы, нужны такие приборы. Но из-за высокой цены так руки и не дошли…»

Другим словами, на периферии людей банально грабят, уменьшая давление газа в системе, домешивая в него непонятно что и сколько… А тут еще повышение стоимости топлива. От этого особенно пострадает сельское население, так радующееся в прошлом столетии подведению газа в родному дому. Они со своими котлами сейчас вылетят в трубу. Наше разрушенное донельзя село оплачивает газ горожан, а еще страшней – промышленности. Это происходит не первый год, но тем и хуже, что и сейчас власть, которая пришла под лозунгом «Украина для людей», именно о них и не вспоминает, усиленно занимаясь дерибаном «пирога», не забывая при этом о своей отличительной промышленной «наклонности». А что касается облгазов, которые поставляют нам свое топливное ноу-хау, то эта тема достойна отдельной статьи – разобраться с самым теневым рынком Украины давно пора…

И еще о высказываниях власти по поводу перехода не альтернативные источники энергии. Стоимость коммунальных услуг будет расти вне зависимости от того, какие из них используются. Согласно новой программе реформирования ЖКХ, принятой парламентом, тарифы будут повышать в течение 5 лет до экономически обоснованных. Понять бы, чем обоснованных…

Нана Черная (УНИАН)