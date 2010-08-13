Цены на нефть упали ниже 76 долларов за баррель

Котировки фьючерсов на сырую нефть снизились в четверг, 12 августа, третью сессию подряд, закрывшись ниже 76 долларов на фоне ухудшающихся перспектив восстановления экономики, которые продолжают подпитывать страхи по поводу снижения спроса на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,28 доллара, или на 2,9%, до 75,74 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 2,12 доллара - до 75,52 доллара за баррель.

Со вторника цены на нефть упали более чем на 7%. Это самое крупное трехдневное падение с мая. Неожиданное увеличение числа заявок на пособие по безработице в США, о котором стало известно в четверг, привело к снижению цен на нефть и фондовых индексов, так как трейдеры избегали активов, связанных с ростом мировой экономики. Данные по заявкам добавились к отчетам, поступившим ранее на этой неделе из Азии и Европы, которые указали на то, что экономики других регионов не смогут поддержать замедляющийся рост в США.

Падение цен на нефть перечеркивает надежды на то, что фьючерсы вырвутся из диапазона между 70 и 80 долларами за баррель, который ограничивал колебания цен большую часть времени на протяжении нескольких месяцев. Текущую неделю фьючерсы начали выше уровня 80 долларов за баррель, однако экономические данные вместе с отчетом, согласно которому запасы нефтепродуктов в США по-прежнему увеличиваются, заставили трейдеров опасаться, что предложение будет превышать спрос.

Управление энергетической информации США в среду сообщило, что запасы бензина на неделе 31 июля – 6 августа увеличились седьмую неделю подряд. Это тревожный знак, так как в США близится пик важного для рынка летнего сезона вождения. Запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, выросли до самого высокого уровня для этой недели с 1983 года.

Котировки фьючерсов на бензин и дистилляты упали на фоне этого отчета и продолжили нести потери в четверг. Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB подешевели по итогам торгов на 4,28 цента, или на 2,1%, до 1,9548 доллара за галлон. Котировки сентябрьских фьючерсов на топочный мазут понизились на 7,37 цента, или на 3,6%, до 2,0015 доллара за галлон.

Между тем, в поиске традиционных активов-убежищ инвесторы также подтолкнули вверх доллар против евро и других валют. Укрепление доллара повышает стоимость нефти для покупателей, производящих расчеты в других валютах.