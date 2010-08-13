«Энергоатом» запустит третий гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС

НАЭК «Энергоатом» намерена ввести в эксплуатацию третий гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, общая стоимость проекта составляет 940,089 млн. грн. К началу 2010 года на объекте было освоено 421,932 млн. грн. В первом полугодии т.г.. строительство было профинансировано на 3,693 млн. грн., освоены капитальные вложения на сумму 7,052 млн. грн.

Проведено повышение уровня Александровского водохранилища до отметки 16 м.

В соответствии с производственной программой на 2010 год, проводятся тендерные процедуры закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства. Подготовлены документы для открытия бюджетного финансирования.

Как сообщал УНИАН, в январе 2008 года НАЭК «Энергоатом» оценивала строительство 3-го гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС в 620 млн. грн. В начале 2008 года Минтопэнерго прогнозировало ввод в эксплуатацию объекта до конца 2008 года. Однако позднее столкнулось с проблемой нехватки денег, поскольку весь государственный и негосударственный финансовый ресурс был направлен на строительство первого гидроагрегата Днестровской ГАЭС.

Справка УНИАН. Ташлыкская ГАЭС строится на р. Южный Буг Николаевской области. ГАЭС является третьей составляющей Южно-Украинского энергокомплекса (АЭС и Александровская ГЭС) и является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом». Строительство объекта началось в 1981 году. Генеральным подрядчиком строительства ГАЭС является ОАО «Южэнергобуд».

Станция предназначена для покрытия пиковых нагрузок в юго-западной части Объединенной энергосистемы Украины, а также для обеспечения надежного базисного режима работы Южно-Украинской АЭС.

Мощность первого пускового комплекса в составе двух агрегатов – 302 МВт в турбинном режиме, 433 МВт -– в насосном, годовое производство электроэнергии при работе двух агрегатов – 175 млн. кВт/ч. В то же время, после полного строительства ГАЭС (шесть гидроагрегатов) установленная мощность в турбинном режиме будет 906 МВт, в насосном – 1378 МВт, производство составит 760 млн. кВт/ч электроэнергии в год.