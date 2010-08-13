Кабмин выделил 310 млн. грн. на энергоэффективность
Из специального фонда бюджета
Кабинет министров Украины решил выделить Национальному агентству по вопросам обеспечения эффективности использования энергетических ресурсов (НАЭР) из специального фонда госбюджета 310 млн. грн. на реализацию государственной целевой программы энергоэффективности на 2010-2015 годы.
Об этом сказано в постановлении Кабмина от 11 августа №704, опубликованном на правительственном портале.
Согласно документу, указанные средства поступили в качестве помощи Европейского Союза на поддержку выполнения Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года в отрасли энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.
Этим же постановлением Кабмин утвердил порядок использования выделенных НАЭР средств.
Справка УНИАН. В марте 2006 года Украина утвердила Энергетическую стратегию на период 2006-2030 гг., которая определяет основные цели и приоритеты политики Украины в отрасли энергетики и охватывает все сферы энергетической отрасли. Основными целями этой Стратегии являются укрепление роли Украины как ключевого транзитного государства и повышение уровня ее энергетической безопасности.