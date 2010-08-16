Нефть немного подешевела

Фьючерсы на нефть немного подешевели по итогам торгов в пятницу, причем снижение наблюдалось в течение четырех сессий подряд, так как укрепляющийся доллар и опасения относительно замедления восстановления мировой экономики продолжают оказывать понижательное давление на цены, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 35 центов, или 0,5%, – до 75,39 доллара за баррель. В ходе сессии цены опускались до отметки 75,01 доллара за баррель – самого низкого уровня за четыре недели.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE упали в цене на 41 цент – до 75,11 доллара за баррель.

По итогам недели цены на нефть снизились более чем на 5 долларов, так как целая серия экономических индикаторов просигнализировала о замедлении восстановления экономики по всему миру, что усилило опасения относительно снижения спроса. Продемонстрировав в четверг самое значительное трехдневное падение с мая, котировки нефтяных фьючерсов взяли паузу в пятницу, так как некоторые трейдеры, ставившие на падение, фиксировали прибыли, хотя евро ослаб против доллара, что сделало нефть более дорогой для держателей других валют.

Снижение с максимумов прошлой недели, достигнутых в районе 83 долларов, просигнализировало о том, что все еще высокая безработица в США наряду с замедлением роста в Азии и Европе усиливает опасения относительно будущего спроса на нефть. Федеральная резервная система США во вторник признала факт замедления восстановления, а опубликованные в четверг еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США продемонстрировали более высокий показатель, чем ожидалось.

В течение нескольких месяцев фьючерсы торгуются в основном в узком диапазоне между 70 и 80 долларами, так как неоднозначные экономические данные и высокий уровень запасов нефти и нефтепродуктов не дают трейдерам достаточных ориентиров относительно будущего спроса.

Нефть попыталась удержать завоеванные в пятницу утром позиции после выхода данных Министерства торговли США, согласно которым розничные продажи в июле выросли впервые за три месяца. Тем не менее, акции, которые в течение нескольких недель служили ориентиром для нефтяного рынка, торговались в основном без изменений, а евро упал против доллара до трехнедельных минимумов, и эти факторы спровоцировали продажи на нефтяном рынке в преддверии выходных.

Запасы нефти и нефтепродуктов значительно превышают средний уровень. Как показали данные, опубликованные в среду Министерством энергетики США, запасы бензина растут уже седьмую неделю подряд. Кроме того, значительно увеличились запасы дистиллятов, которые включают запасы топочного мазута и дизельного топлива.

Спрос на нефтепродукты снизился, причем спрос на бензин упал до двухмесячного минимума.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились в цене на 1,52 цента – до 1,9396 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 0,59 цента – до 1,9956 доллара за галлон.