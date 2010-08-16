Предприятия ТКЭ не платят за потребленный газ

По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 14 августа 2010 года предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) рассчитались с ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 года природный газ на 77%, сумма задолженности предприятий ТКЭ перед компанией за этот период превышает 2,3 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что наибольшие долги за газ за период с 1 октября 2009 остаются у предприятий ТКЭ Донецкой (473 млн. грн.), Днепропетровской (333 млн. грн.), Луганской (273 млн. грн.), Харьковской (231 млн. грн.) и Одесской (133 млн. грн.) областей.

По состоянию на 14 августа т.г. долг столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» превышает 1,94 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 году – 55%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2009 года природный газ стабильно демонстрируют предприятия ТКЭ Луганской (47%), Закарпатской (47%), Житомирской (61%) областей и Севастополя (56%).

Полностью рассчитались за потребленный природный газ теплоэнергетические предприятия Николаевской области, Черновицкой – на 96%, Полтавской – на 95%.

ДК «Газ Украины» отмечает, что при наличии у предприятий ТКЭ задолженности за потребленный с 1 октября года природный газ договора на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. заключаться не будут и, соответственно, не будут выделяться плановые объемы природного газа.

ДК «Газ Украины» также предупреждает, что в случае несоблюдения дисциплины расчетов за потребленный газ компания будет поднимать перед руководством местных органов власти вопрос о смене менеджмента теплоснабжающих предприятий.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ усложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины "О теплоснабжении", ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.