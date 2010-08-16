Оптовые цены на бензин в Украине снизились

С 9 по 16 августа средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 1,1-2,4% (в среднем на 1,8%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 9 по 16 августа т.г. средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 1,1%, или 90 грн./тонна, – до 8190 грн./тонна; на бензин А-92 – снизились на 2%, или 170 грн./тонна, – до 8250 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 2,4%, или 200 грн./тонна, – до 8290 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 1,8%, или 130 грн./тонна, – до 7170 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.