Янукович потребовал погасить долги за энергоносители

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от руководителей регионов и правительства принять меры по погашению задолженности предприятиями за потребленные энергоносители до начала отопительного сезона.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время селекторного совещания, которое состоялось сегодня под его председательством.

Говоря о подготовке к отопительному сезону, глава государства отметил, что в рамках этих мер необходимо обеспечить погашение задолженности некоторых предприятий за потребленные энергоносители. В частности, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в некоторых регионах объемы такой задолженности составляют 200-300 млн. грн.

«Я считаю, что без поддержки Министерства финансов и правительства мы этот вопрос не решим. Уверен», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. В связи с этим он акцентировал внимание ответственных лиц и структур на необходимости решения этой проблемы.

«Потому что предприятия «Укргаза» без денег газ давать не будут. Я правильно говорю или нет?», - задал риторический вопрос Президент руководителю «Укргаза», который согласился с такой позицией В.ЯНУКОВИЧА.

«Поэтому давайте, уважаемые коллеги, мы погасим задолженность и в этот отопительный сезон войдем без долгов», - резюмировал Президент.