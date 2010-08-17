Прокуратура искусственно "давит" на структуры «Укрнафты» в Сумской области - эксперт

Возбуждение прокуратурой Сумской области уголовного дела относительно должностных лиц ОАО «Укрнафта» по фактам злоупотребления служебным положением и незаконного использования земель для размещения нефтегазодобывающих скважин в Сумской области является искусственным давлением на компанию. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт по энергетическим вопросам, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, в такую ситуацию нефтедобытчиков загнало само государство. «С одной стороны, действует закон – мораторий, который запрещает изменять целевое использование земли. Поэтому если начать бурить – все в нарушение. А в данном случае прокуратура просто искусственно использует давление на конкретное предприятие. И если госорганы заговорили о потере около 300 тыс. грн., то почему-то забыли о том, сколько потеряет государство от уменьшения начисления такого налога, как рентная плата», - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что «с другой стороны, если компания не будет иметь возможности бурить и добывать такие необходимые для государства энергоносители, то она будет вынуждена сокращать количество своих работников. А это уже социальная проблема».

Напомним, по сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, в результате проведенной прокуратурой Сумской области проверкой соблюдения требований земельного законодательства структурными подразделениями ОАО «Укрнафта» при добыче углеводородов установлено, что ими на территории 3 районов незаконно размещено 70 нефтегазодобывающих скважин и без разрешительных документов используется 99 земельных участков общей площадью 55 га.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.