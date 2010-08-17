Цены на нефть на мировых торговых площадках по итогам торгов в понедельник,16 августа, снизились. Сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже IСE подешевели на 0,26 доллара, до 74,85 доллара за баррель. На нью-йоркской NYMEХ цена барреля американской легкой нефти марки Light Sweet с поставкой в сентябре снизилась на 0,15 доллара и составила 75,24 доллара, сообщает BFM.Ru.

Цены на нефть продолжают снижение, начавшееся в прошлый вторник, 10 августа. Всего за неделю наиболее торгуемые сорта нефти подешевели более чем на 6 долларов за баррель. Российские сорта нефти потеряли в цене за неделю столь же существенно: REBCO упала на 5,05 долларов за баррель, Urals на - на 5,89 долларов, до 78,90 долларов за баррель.

С начала года стоимость нефти упала на 5,2%. Накануне нефть WTI с поставкой в сентябре подешевела на $0,15-0,20, до $75,24 за баррель, пишут Вести.Ru

Падение цен эксперты связывают с опасениями инвесторов относительно восстановления мировой экономики после публикации на прошлой неделе ряда негативных новостей. К числу последних сообщений относятся данные о росте экономической активности в Японии и по производственному и жилищному секторам США, сообщает "Саминвестор".