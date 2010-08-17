Пакет «Прикарпатьеоблэнерго» продали по стартовой цене

Инвестиционная компания ООО «Магнум Капитал» сегодня в ходе аукциона на Украинской бирже приобрела 25,021-процентный государственный пакет акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, госпакет акций «Прикарпатьеоблэнерго» был приобретен покупателем по его стартовой цене 86 млн. 364 тыс. грн. Начальная цена одной акции выставляемого на продажу пакета акций ОАО «Прикарпатьеобэнерго» составил 3,3306 грн.

Реализованный госпакет облэнерго был выставлен на торги единым лотом. Всего в торгах принимала участие одна компания – «Магнум Капитал». По информации присутствующего на торгах представителя Фонда государственного имущества Украины, вторая из подавших заявку на участие в аукционе компаний – инвестиционная компания «Конкорд Капитал» не была допущена к торгам, поскольку не уплатила гарантийный взнос.

Как сообщил после окончания торгов представитель компании-покупателя, на данный момент компания приобрела госпакет акций облэнерго для себя, однако в дальнейшем он не исключил возможности его перепродажи.

Справка УНИАН. «Прикарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Ивано-Франковской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 25,02% акций

"Прикарпатьеоблэнерго" принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины". Негосударственными акционерами «Прикарпатьеоблэнерго» являются кипрские Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises Limited, которым принадлежат по 16,88% акций, 16,55% – Lex Perfecta Limited и 11,04% – Margaroza Commercial Limited (обе – Кипр).

«Прикарпатьеоблэнерго» в 2009 году увеличило прибыль на 12,3%, по сравнению с 2008 годом, – до 70,327 млн. грн.