Мировые цены на нефть выросли
09:05, 18 августа 2010Энергетика
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Доллар снижается
Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 1,30 доллара - до 76,93 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,53 доллара - до 75,77 доллара за баррель.
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