Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 17 августа, выросли на фоне позитивных статистических данных от крупных американских корпораций и снижения курса доллара, сообщает Рейтер.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 1,30 доллара - до 76,93 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,53 доллара - до 75,77 доллара за баррель.