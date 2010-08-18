Янукович отказался комментировать повышение цен на газ для населения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ воздержался от комментариев относительно решения о повышении цен на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга на Сорочинской ярмарке журналист телеканала СТБ пыталась задать Президенту вопрос относительно его позиции в ситуации с повышением цен на газ для населения в Украине.

В то же время, как было подчеркнуто, время для проведения встречи с прессой уже исчерпано и В.ЯНУКОВИЧ, не ответив на вопрос, покинул помещение пресс-центра, чтобы принять участие в дальнейших мероприятиях в рамках проведения Сорочинской ярмарки.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2010 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение населения.