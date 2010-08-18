Киев рассчитается с «Киевэнерго»

Киев планирует до 6 сентября этого года погасить задолженность по компенсации разницы тарифов на тепловую энергию перед АК «Киевэнерго» путем привлечения банковских кредитов в объеме 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

По его словам, сейчас проходит согласование с Министерством финансов схемы привлечения кредитов.

«В результате мы выпустим необходимое количество векселей на эту сумму. Сейчас мы проводим консультации с коммерческими банками, с Национальным банком консультации уже проведены. В конечном итоге это даст возможность городу получить дешевые заемные ресурсы, которые позволят выполнить необходимые обязательства перед газопоставляющими организациями. По нашим планам, все мы должны завершить до 6 сентября», – сказал А.ПОПОВ.

При этом он подчеркнул, что до этого времени планируется не только привлечь средства, но и погасить долг. «До 6 сентября мы планируем провести даже операции, связанные с оплатой разницы тарифов «Киевэнерго», – сказал А.ПОПОВ.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго», по состоянию на 1 июля т.г. долг КГГА перед компанией по компенсации разницы в тарифах составлял 2 млрд. 98 млн. грн. При этом задолженность компании перед газоснабжающими организациями на сегодняшний день составляет 1 млрд. 970 млн. грн.