Украина сохранит тариф на транзит венесуэльской нефти в Беларусь - Минтранс

Украина не намерена снижать тариф на транзит венесуэльской нефти в Беларусь, поскольку Минск не обеспечивает транзит в установленном объеме.

Об этом в комментарии агентству УНИАН заявил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Он отметил, что на сегодняшний день транзитом через Одесский порт в месяц проходит по два танкера, что не может обеспечить транзит по итогу года в размере 4 млн. тонн.

«В месяц идет по два танкера по 80 тыс. тонн. Поставки начались с мая. Таким образом, они (Беларусь – УНИАН) не выходят на 4 млн. тонн в этом году», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли быть пересмотрен тариф на транзит нефти в сторону уменьшения, чего добивается Беларусь, К.ЕФИМЕНКО сказал: «Нет, при такой ситуации не может».

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июле через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 230 тысяч тонн венесуэльской нефти.

Из Одессы нефть транспортируется в Мозырь (Беларусь) железнодорожным транспортом.

Напомним, первый танкер из Венесуэлы прибыл в Одессу 25 апреля, второй - 19 июня, третий - 29 июня. четвертый – 19 июля.

Согласно договоренностям президентов Беларуси и Венесуэлы Александра ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн - в 2011 году.