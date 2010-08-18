Минтранс не исключает аверса «Одесса–Броды»

Министерство транспорта и связи Украины не исключает возможности перехода на проектный режим работы (аверс) нефтепровода «Одесса–Броды» при условии гарантирования Белорусью ежегодной прокачки венесуэльской нефти в объеме более 9 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

«У нас принято было решение, что если объем будет более 9 млн. тонн, тогда это будет Одесса–Броды, а если будет порядка 4 млн. тонн, то останется тот маршрут, который сейчас есть (ж/д поставки Одесский порт – белорусские НПЗ – УНИАН)», – сказал министр.

При этом он напомнил, что ранее белорусская сторона заявляла о готовности обеспечения транзита через территорию Украины в объеме до 10 млн. тонн нефти в год, начиная с 2011 года.

В то же время К.ЕФИМЕНКО отметил, что при задекларированных ранее Белорусью объемах поставок в 2010 году на уровне около 4 млн. тонн, в текущем году поставки ожидаются на уровне всего лишь около 1 млн. тонн.

В этой связи министр отметил, что Украина не намерена предоставлять белорусской стороне скидки на железнодорожные тарифы при транзите сырья.

Министр также добавил, что не видит угрозы для существующей схемы поставок венесуэльской нефти через территорию Украины в связи с началом поставок венесуэльского сырья через прибалтийские порты.

Он пояснил, что в связи с взиманием таможенных сборов на границе Латвии и Литвы данная схема не выгодна белорусской стороне. «Там есть проблема: есть переход между Латвией и Литвой, там взимаются дополнительные сборы и этот маршрут не совсем выгоден. Они привезли туда один танкер и сейчас прекратили», – отметил К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июле через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 230 тысяч тонн венесуэльской нефти.

Из Одессы нефть транспортируется в Мозырь (Беларусь) железнодорожным транспортом.

Первый танкер из Венесуэлы прибыл в Одессу 25 апреля, второй – 19 июня, третий – 29 июня, четвертый – 19 июля.

Согласно договоренностям президентов Беларуси и Венесуэлы Александра ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.

Справка УНИАН. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтотранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей Украины.

Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по трубопроводу в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении. Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и дальше – танкерами через черноморские проливы.