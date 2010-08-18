Уровень расчетов за газ в Украине вырос

В Украине уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-июле 2010 года увеличился на 1,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 84,9%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что на протяжении января-июля т.г. предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 27 млрд. 815,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 37 млрд. 237,9 млн. грн., за который оплачено 31 млрд. 599,8 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 38 млрд. 249,2 млн. куб. м природного газа на общую сумму 46 млрд. 389,3 млн. грн., за который оплачено 40 млрд. 99,1 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2009 году сократился на 7,5 процентного пункта по сравнению с 2008 годом – до 86,4%.