Запасы угля на ТЭС составляют 3,7 млн. тонн

Запасы энергетического угля на тепловых электростанциях Украины составляют 3,7 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил на брифинге по результатам заседания правительства министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО.

Он отметил, что в соответствии с графиками, до 15 октября запасы угля на тепловых электростанциях составят 4,5 млн. тонн.

Министр сообщил, что в целом на протяжении отопительного сезона на тепловые электростанции запланировано поставить 17,5 млн. тонн энергетического угля. «В соответствии с прогнозным балансом, утвержденным правительством, мы эти задания выполняем. Сейчас уже поставлено около 12 млн. тонн, и мы выполним свое обязательство», - подчеркнул он.

Для этого, по словам министра, отрасль наращивает добычу именно энергетического угля. Ю.ЯЩЕНКО отметил, что во втором квартале этого года по сравнению с первым добыча энергетического угля увеличилась на 340 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил правительству активизировать работу по подготовке к отопительному сезону. Он подчеркнул, что первоочередное внимание необходимо уделить обеспечению страны углем для нужд тепловой энергетики и населения. Для этого вице-премьер поручил взять под контроль подготовку очистных забоев на государственных шахтах, увеличить добычу угля и производство угля необходимых марок при соблюдении необходимого качества.