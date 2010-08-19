Украина увеличила экспорт электроэнергии

Украина в январе-июле 2010 года увеличила экспорт электроэнергии на 27,9%, или 507,2 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,323 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, 76,2% от общего объема украинского экспорта электроэнергии приходилось на поставки по направлению в Беларусь.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился более чем в 2 раза – до 226,5 млн. кВт/ч, в Словакию – на 76,2%, до 256,6 млн. кВт/ч, в Румынию – вырос 2,1 раза, до 61,6 млн. кВт/ч.

ГПВД "Укринтерэнерго" в январе-июле т.г. поставило в Беларусь 1,770 млрд. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-июле 2009 г. поставки в эту страну составляли 191,6 млн. кВт/ч.

Польша в январе-июне т.г. не импортировала украинскую электроэнергию.

В июле на экспорт передано всего 216,4 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 46,5% меньше, чем в июле 2009 года.

Напомним, с 1 марта т.г. Украина прекратила коммерческие поставки электроэнергии с Бурштынской ТЭС по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию первоначально из-за внутреннего дефицита углей газовой группы, в дальнейшем – из-за невыгодной ценовой конъюнктуры.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2009 году экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по тарифу, установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию.