Украина увеличила потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-июле текущего года выросло на 10%, или 9,603 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 95,796 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 11%, или 8,450 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-июлем 2009 года – до 84,977 млрд. кВт/ч.

В июле т.г. потребление электроэнергии конечными потребителями выросло на 7,5% по сравнению с июлем 2009 года – до 11,464 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в январе-июле т.г. увеличили потребление электроэнергии на 16,2%, или 5,743 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 41,087 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности нарастили потребление электроэнергии на 24,1%, или 4,356 млрд. кВт/ч, – до 22,446 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия за семь месяцев увеличили потребление электроэнергии на 11,8% – до 5,360 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 1%, до 10,593 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 8,4%, или 1,689 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-июлем 2009 года – до 21,747 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-июле т.г. к аналогичному периоду 2009 года выросла с 46,2% до 48,4%, тогда как доля населения сократилась с 26,2% до 25,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.