Украина увеличила производство электроэнергии на 10,4%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-июле текущего года увеличилось на 10,4%, или 10,129 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 107,598 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 11,9%, или 4,584 млрд. кВт/ч, – до 42,985 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 6,9%, или 3,269 млрд. кВт/ч, – до 50,769 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 9,6%, или 397,9 млн. кВт/ч, – до 4,542 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-июле т.г. нарастили выработку электроэнергии на 25,3%, или 1,875 млрд. кВт/ч, – до 9,297 млрд. кВт/ч.

В июле т.г. производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 5,8%, или 785 млн. кВт/ч, по сравнению с июлем 2009 года – до 14,286 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в текущем году увеличить производство электроэнергии на 6,1%, или на 10,5 млрд. кВт/ч, - до 183,4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.