НКРЭ изменила порядок проведения аукционов

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила изменения к Порядку проведения аукционов по доступу к межгосударственным сетям Украины для экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на своем заседании.

Изменениями в документ, в частности, предусмотрен отказ от формульного принципа формирования стартовых цен на лоты. Теперь стартовая цена будет формироваться исходя из предложений самих участников, которые будут фиксироваться при подаче заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия при определении стартовой цены будет ориентироваться на максимальную цену, предложенную потенциальными участниками торгов.

Кроме того, изменениями предусмотрена возможность временного отказа победителей годовых аукционов от услуг НЭК «Укрэнерго» по доступу к сечению. В данном случае освободившиеся объемы будут выставляться на ежемесячные аукционы. При этом отказ от услуг оператора не освобождает компанию-победителя от выполнения финансовых обязательств перед «Укрэнерго», в случае если освободившиеся объемы не были реализованы на ближайшем месячном аукционе. В случае же реализации освободившегося объема по цене ниже оговоренной договором с победителем годового аукциона, последний будет обязан компенсировать оператору разницу стоимости услуг.

Изменения также предусматривают введение формульного принципа определения гарантийного взноса участниками аукциона.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» с февраля т.г. провела уже семь безрезультатных месячных аукционов по реализации права доступа к экспортному сечению. Отсутствие интереса к экспортным поставкам со стороны украинских компаний, которое изначально было обусловлено объективным фактором нехватки угля на Бурштынской ТЭС, в настоящее время продиктовано невыгодной ценовой конъюнктурой на энергорынке Европы.

В июне-июле т.г. победители годового аукциона по экспорту электроэнергии ООО «Востокэнерго», ОАО «Захидэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» расторгли договоры с НЭК «Укрэнерго» на предоставление доступа к сечению.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого Бурштынского энергоострова, откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Востокэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре и январе «Укрэнерго» проводило месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Востокэнерго» и «Укринтерэнерго» приобрели около 250 МВт пропускной способности острова.

Украина в январе-июле 2010 года увеличила экспорт электроэнергии на 27,9%, или 507,2 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,323 млрд. кВт/ч.

С 1 марта т.г. Украина прекратила коммерческие поставки электроэнергии с Бурштынской ТЭС по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию первоначально из-за внутреннего дефицита углей газовой группы, в дальнейшем – из-за невыгодной ценовой конъюнктуры.

В 2009 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч.

В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу.